PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappenin gələcək taleyi hələ də sual altındadır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 20 yaşlı futbolçu karyerasını harada davam etdirəcəyinə cari mövsümün sonunda qərar verəcək.

Forvard Paris təmsilçisi ilə müqavilənin müddətini uzatmağı nəzərdən keçirsə də, qəti qərar verməyə tələsmir. Madrid "Real"ının maraq dairəsində olan Fransa yığmasının qolçusu yayda Avropa çempionatından əvvəl qərarını açıqlayacaq.

