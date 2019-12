Aeroport yolunda polis əməkdaşının vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Aeroport-"Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində yolda xidmət aparan polis əməkdaşı “Toyota Prado” markalı avtomobil tərəfindən vurulub.

Hadisə yerinə yol polisinin əməkdaşları gəlib.

