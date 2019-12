Nobel prospektində iki maşın toqquşdu, tıxac yarandı - FOTO

Səhər saatlarında Bakıda daha bir yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xətai rayonu, Nobel prospektində qeydə alınıb.

Prospektlə şəhər istiqamətində hərəkətdə olan avtomobil idarəetməni itirərək eyni istiqamətdə hərəkətdə olan "Opel" markalı avtomobilə çırpılıb. Xoşbəxtlikdən "Opel"də olan azyaşlı uşağa xəsarət dəyməyib. Lakin hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

Baş verən yol qəzası zamanı Nobel prospektində tıxac yaranıb.

Əraziyə Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.