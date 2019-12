ABŞ-Fransa qarşıdurması: NATO parçalana bilər - TƏHLİL

Məlum olduğu kimi, zaman-zaman Almaniya və Fransa Avropa İttifaqı daxilində təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdeh, eyni zamanda NATO-ya alternativ hərbi təşkilatın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış ediblər. Hər iki ölkənin liderləri belə bir təşkilatın yaradılması ehtiyacını etiraf etsələr və bu yöndə addım atsalar da, konkret olaraq bu böyük işin icrasına hələki girişməyiblər. Bunun bəlli səbəbləri var. ABŞ faktoru (NATO-nun 70% xərcini Vaşinqton qarşılayır), Avropa İttifaqı ölkələrinin hərbi təşkilatın qurulması və saxlanılması üçün yetəri qədər maliyyə sərf etmək fikirlərinin olmaması, istər-istəməz irəli sürülən bu ciddi ideyanın şübhə altına düşməsinə səbəb olur.

Berlin-Paris ziddiyyətləri

Almaniyanın, eləcə də Fransanın təşəbbüsləri müəyyən mənada Aİ daxilində rəğbətlə qarşılansa da, birlik ölkələri böyük pulların xərclənməsinə hələki hazır deyillər.

Lakin məsələnin başqa bir tərəfi var. Fransa belə bir istəklə çıxış etdiyi halda anidən Rusiya meyilli fikirlər səsləndirməyə başladı ki, bu da nəticə etibarı ilə Almaniya və ABŞ-la olan mövcud pozitiv münasibətləri korladı.

Təəccüblüdür ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron noyabrda Parisdə səsləndirdiyi fikirlər sözün həqiqi mənasında, Avropanın siyasi düşərgəsində çaxnaşma yaratdı.

Makronun NATO baş katibi Yens Stoltenberq ilə görüşündə dediyi fikirləri diqqət çəkir.

O, qeyd edib: "NATO tezliklə qərar verməlidir, kimdir düşmən? Rusiya bizim düşmənimiz deyil, bizim bir düşmənimiz var, o da terrorizmdir"...

Fransa rəhbərinin bu fikirləri belə demək mümkündürsə, Qərbdə bomba effekti yaratdı.

Almaniya-Fransa ziddiyyətləri nədən qaynaqlanır?

Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun NATO-nun 70 illiyi ilə əlaqədar sammiti baş tutmamış "NATO beyn ölümü yaşayır" kimi ifadəni müsahibəsində deməsi, əslində heç də birdən-birə yaranmış çəkişmələrin nəticəsi deyil.



Makronun məlum ifadəsi Almaniya siyasi elitasında birmənalı qarşılanmadı və Angela Merkel bu fikirə görə bərk hiddətləndi.

Gəlin səbəbləri digər nüanslarda axtaraq.

Belə ki, Almaniya maliyyə nazirliyi 2018-ci ildə Fransaya belə bir müraciət ünvanlamışdı; "Fransa BMT-nin daimi təhlükəsizlik şurasındakı yerini Avropa İttifaqına verməlidir"...

Almaniyanın bu istəyi, sözsüz ki, Fransanı necə lazımdır qıcıqlandırdı. Bunun üstünə, rəsmi Berlinin tez-tez Fransanı Aİ daxilindəki büdcə kəsiri mövzusunda da top atəşinə tutur. Təbii ki, bütün bunlar rəsmi Parisin qətiyyən xoşuna gəlmir.

Fransa Prezidentinin Böyük Yeddilərin son sammitində Vladimir Putinlə görüşməsi Almaniya siyasi elitasında narazıçılıqlara yol açdı. Bu azmış kimi, Almaniyanın ziddinə Albaniya və Şimali Makedoniyanın Avropa Birliyinə üzvülük məsələsində Fransanın veto qoyması Paris-Berlin arasındakı gərginliyi pik həddə çatdırdı.

Bütün bunlarla bərabər, Avropa Parlamenti seçkiləri, Avropa Komissiyasının Prezidentinin seçilməsi məsələsindəki fikir ayrılıqları hər iki düşərgədəki emosional siyasi atmosferi daha da dərinləşdirdi.

Merkel-Makron tandemi arasındakı böhran sadalananlarla bitmir.

Fransanın Yəməni bombalayan Səudiyyə Ərəbistanına Almaniyanın əksinə silah satması, avrozonada Fransanın reform çağırışlarının cavabsız qalması, Avropa ordusunun qurulması ilə bağlı rəsmi Parisin təşəbbüslərinin diqqətdən kənar qalması, eləcə də digər bir çox ciddi məsələlərdə Almaniya-Fransa arasındakı anlaşılmazlıqlar Aİ-nin iki lider ölkəsinin hansı didişmə həddində olduqlarını göstərir.

Fransa NATO-suz Avropa istəyir

NATO-nun 2019-cu ilin dekabr ayında keçiləcək növbəti sammiti öncəsi Fransa Prezidentinin "NATO beynölümü keçirir" söyləməsi, eləcə də təşkilatın 5-ci maddəsinə inanmadığını ifadə etməsi sözün əsl mənasında Şimali Atlantika Alyansının üzvləri arasında rezonans doğurdu. Üstəlik, Makronun Fransa NATO ilə bağlı əlavə xərclər ödəməyəcəyini deməsi rəsmi Parisin bu işdə artıq maraqlı olmadığına dəlalət edir.

Məlum olduğu kimi, 2018-ci il NATO-ya üzv ölkələr arasında təşkilat daxili maliyyə məsələlərindən dolayı çox ciddi fikir ayrılıqlarına yol açmışdır.

Lakin Almaniya kansleri Angela Merkel açıq şəkildə ifadə edir ki, Almaniya NATO-dan çıxmayacaq və rəsmi Berlin həm öz təhlükəsizliyini, həm də Avropa İttifaqının təhlükəsizliyini Şimali Atlantika Müqaviləsi təşkilatı olmadan təsəvvür belə etmir.

Almaniya hal-hazırda NATO üzvü olaraq, maddi məsuliyyət daxil nə lazımdırsa, etməyə hazırdır. Fransa isə öz növbəsində tam tərsini deyir və hesab edir ki, NATO artıq yararsız bir təşkilatdır. Buna qarşılıq rəsmi Paris Rusiya ilə yaxınlaşma xətti güdməkdədir.

Hətta Emmanuel Makron Rusiyanın bəzi təkliflərini açıq-aşkar dəstəkləməkdədir. Misal üçün, rəsmi Moskvanın tərkisilah barədə təkliflərinə Fransa müsbət yanaşmaqdadır. Bu da istər-istəməz NATO üzvləri arasında ciddi narazıçılığa səbəb olur.

Vəziyyət o həddə çatdı ki, NATO baş katibi Yens Stoltenberq Makrona çağırış edərək, Fransanın NATO-nun 5-ci maddəsinə hörmətlə yanaşmalı olduğunu xatırlatdı.

Vaşinqtonun cavabı da özünü çox gözlətmədi. ABŞ Prezidenti Donald Tramp Emmanuel Makrona cavabı bu məzmunda idi:

“NATO-nu təhqir edilməsi xoş olmayan hərəkətdir. NATO barəsində belə bir açıqlama verə bilməzsiniz. Heç bir ölkə NATO-ya Fransa qədər ehtiyac duymur. Fransa kimi bir ölkənin belə açıqlama verməsi çox təhlükəlidir"...

Fransanın pessimist yanaşması qarşısında Almaniyanın NATO daxilində fəallığı artmaqdadır. Almaniya rəsmən bəyan etdi ki, 2021-ci ildə NATO-nun əsas hərbi xərclərini qarşılamağa hazırdır, habelə ABŞ-ı əvəzləyəcək həddə belə bir addıma gedə bilər. Təsəvvür edin, rəsmi Berlin əlavə olaraq milyonlarla dollar xərc çəkməyə hazırdır.

Əlbəttə, buna səbəb ABŞ-ın NATO xərclərini tədricən azaldacağı barədə açıqlaması olmuşdur.

Bildiyimiz kimi, Birləşmiş Ştatlar 2021-ci ildə NATO üçün xərclədiyi vəsaiti 22,1 faizdən 16,35 faizə düşürəcək ki, buna qarşılıq Almaniya da öz növbəsində 14,8 faizdən düz 16,35 faizədək xərcləri artıracaq. Təbii ki, bu hələ Almaniyanın atacağı ilkin addımdır. Yerdə qalan xərcləri isə məlum olduğu kimi, digər NATO ölkələri ödəcəyək, bircə Fransa xaric.

Beləliklə, NATO xərclərindən yaxısını kənara çəkən rəsmi Vaşinqton 120 milyon avro qənaət etmiş olacaq.

Qeyd edim ki, hazırda Almaniyanın müdafiə xərcləri təxminən 47 milyard avro civarındadır.

Türkiyə və NATO arasındakı mövcud problemlər

London sammiti qabağı NATO baş katibi Yens Stoltenberqin Türkiyə ilə bağlı açıqlaması onu deməyə əsas verir ki, rəsmilər təşkilat daxilindəki problemləri tezliklə həll etmək iqtidarında deyillər. Çünki Stoltenberqin fikirlərindən bunu açıq-aydın sezmək olur.

O, deyib ki, Türkiyə ilə NATO arasındakı problemlərin London görüşündə həll ediləcəyini söz verə bilməz.

İŞİD-ə qarşı mürazidə Türkiyənin roluna toxunan Şimali Atlantika Müqaviləsi təşkilatının baş katibi hesab edir ki, Türkiyəsiz onun ərazisindəki hərbi bazalardan istifadə etmədən İŞİD kimi böyük bir terror təşkilatını məğlub etmək mümkün olmazdı.

Ümumiyyətlə, Türkiyə və NATO arasında hazırda həll olunmamış bir sıra anlaşılmazlıqlar qalmaqdadır. Fransanın NATO daxili parçalanmalara yol açan davranış və fikirləri istənilən halda sözügedən hərbi təşkilatda müəyyən siyasi çatlara rəvac verəcək ki, bu da təbii ki, Rusiyanın maraqlarına tam cavab verir.

Fərrux Həsənov / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.