Rusiyanın Belqorod şəhərində qaz sızması nəticəsində yaranan partlayışından sonra binanın bir hissəsinin uçma anı görüntülənib.

Metbuat.az bildirir ki, kadrları “Pyatıy kanal” yayımlayıb.

Qeyd edək ki, partlayış nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb. Onlardan ikisi yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bundan başqa, xilasediciər dağıntılar altından bir kişinin meyitini aşkarlayıblar.

