"Azərbaycanda hər 100 nəfərə 112 mobil telefon düşür" - Nazir müavini

“Hazırda Azərbaycan əhalisinin 80%-dən çoxunun yüksəksürətli internetə çıxışı var”.

Metbuat.az-ın xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən “Xəzər İnnovasiya Konfransı”nda çıxış edən nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini Elmir Vəlizadə deyib.

Onun sözlərinə görə, həmin göstərici ev təsərrüfatları üzrə 72,2% təşkil edir ki, bu da dünya üzrə orta göstəricidən daha çoxdur: “Dünyadakı ev təsərrüfatının 57%-nin, o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki ev təsərrüfatlarının 46,7%-nin yüksəksürətli internetə çıxışı var”, - deyə o, qeyd edib.

Bundan başqa, nazir müavininin sözlərinə görə, Azərbaycanda mobil telefondan istifadə də yüksək səviyyədədir: “Hazırda ölkəmizdə hər 100 nəfərə 112 mobil telefon düşür”.

“İnnovasiyaların inkişafı nəticəsində əşyaların interneti sahəsinə qoyulan investisiyaların məbləği 6 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq”, - deyə E.Vəlizadə əlavə edib.

