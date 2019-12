Bakıda tələbə qrup yoldaşına təcavüz edib

Bakıda kollec tələbəsi kafedə təcavüz edilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, hadisə noyabrın 27-də paytaxtın Nəsimi rayon ərazisində baş verib.

Belə ki, Bakıdakı kolleclərinin birinin tələbəsi, V.S qrup yoldaşı, 2003-cü il təvəllüdlü Ə.N-ni axşam saatlarında kafeyə dəvət edib. O, kafedə qıza qarşı zor tətbiq edərək seksual xarakterli hərəkətlər edib.

Qızın valideynləri bununla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına müraciət edib.

Faktla bağlı Nəsimi Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

