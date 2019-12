Dünən axşam saatlarında Göyçay rayonu Yekəxana kəndində yaşayan Əsədov Fazilin fərdi həyətinə bağlama düşüb.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bağlama üzərində şar olan plastik qabdan ibarət olub. Bağlamanın şara bağlı vəziyyətdə hava ilə getdiyi vaxt düşdüyü ehtimal olunur.

Bağlamanın üzərinə "Ermənilər şərərfsizdir, hər şey vətən üçün" yazıları var.

Ev sahibi hadisə yerinə polis çağırıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.