Hadisə ABŞ-ın Florida ştatında meydana gəlib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, vegeterian bir ana-ata 18 aylıq oğlan körpələrinə lazımi qidaları yedirtmədikləri üçün körpənin ölmünə səbəb olublar. Bunu etiraf edən cütlük uşağa manqo, banan və avokadodan ibarət yeməklər verdiklərini deyiblər.

Hadisə ilə bağlı aparılan araşdırma zamanı körpənin yetərli qidalanmamadan öldüyü məlum olub. Tibbi nəticələrin açıqlamasından sonra valideynlər həb olunublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.