Artıq Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun iclasında dinləmələr keçirilib.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, iclasda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılmasının Konstitusiyaya uyğunluğu barəsində ölkə Prezidentinin sorğusuna baxılır.

İclasa Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev sədrlik edir.

Dinləmələr başa çatandan sonra məhkəmə heyəti qərar verməsi üçün müşavirəyə gedib.

Müşavirədən sonra Prezidentin sorğusu ilə bağlı məhkəmənin qərarı elan olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.