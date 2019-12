Bank BTB-nin Mastercard sahiblərinə Masterpass xidməti

Bank BTB-dən Mastercard əldə etmiş hər bir müştəri indi ödənişlərini hesab.az-da Masterpass xidmətindən istifadə edərək rahat həyata keçirə biləcək.

Qeyd edək ki, Masterpass™ Mastercard-ın qlobal istifadə olunan tək toxunuşlu və təhlükəsiz ödəniş həllidir. Mastercard tərəfindən təhlükəsiz saxlanılan kart məlumatınızı yalnız bir dəfə Masterpass™-a əlavə edərək xidmətdən daim istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün:

1. Hesab.az saytına (www.hesab.az) və ya mobil əlavədə həsabınıza daxil olun. Hesabınız yoxdursa həsab yaradın.

2. İstədiyiniz ödənişi seçin. Kart məlumatlarınızı daxil etdikdən sonra “Mən kartımı Masterpass™-a əlavə etmək istəyirəm” seçimini edinvə “Ödəniş et” düyməsini basın.

3. Bununla da ödənişiniz başa çatır və kartınız Masterpass™-a əlavə edilir. Hesab.az saytında növbəti dəfə ödəniş etdiyiniz zaman qeydiyyatdan keçmiş kartlarınız avtomatik olaraq görünəcək.

Həmçinin, Mastercard-dan Masterpass™-la qeydiyyatdan keçməklə hesab.az saytında başlayan eksklüziv endirim kampaniyalardan faydalanmaq şansı da əldə edirsiniz.

Əgər hələ də Bank BTB-dən Mastercard-nız yoxdursa sifariş etməyə tələsin: http://bit.ly/MC-sifarish

Bank xidmətləri haqqında (012) 946 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, www.btb.az rəsmi saytından və ya bankın www.facebook.com/bankbtb və www.instagram.com/bankbtb ünvanlarında olan Facebook və Instagram səhifələrindən ətraflı məlumat almaq mümkündür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.