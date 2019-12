Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinə yeni icra başçısı təyin edilib.

Metbuat.az bildirir ki, prezident İlham Əliyev Vüqar Vahid oğlu Novruzovun Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb.

Qeyd edək ki, Naftalanın sabiq icra başçısı Rövşən İbrahimov bu ilin fevralın 25-də, 52 yaşında vəfat edib.



