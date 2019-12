Müğənni İbrahim Borçalı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sizin şou” səhifəsi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, ifaçı əməliyyat olub. Onun əməliyyatı çox ağır keçib. Hər iki böyrəyindən əməliyyat olan müğənninin vəziyyəti nisbidir.



(axsam.az)

