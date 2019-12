5 PKK terrorçusu Türkiyənin Silopi vilayətindəki təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi bildirib.

Nazirlikdə qeyd ediblər ki, PKK terrorçuları Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin qətiyyətli əməliyyatları nəticəsində təslim olmağa davam edir:

"Nəhayət, İraqın şimalındakı sığınacaqlardan qaçan 5 PKK terrorçusu Silopidəki təhlükəsizlik qüvvələrimizə təslim olub".

Milli.Az

