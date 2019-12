Çinin Tanşan şəhərində 4,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, 1976-ci ildə baş verən zəlzələ nəticəsində bu şəhər tamamilə dağılmışdı.

Bildirilir ki, zəlzələ yerli vaxtla 8:02-də baş verib.

Təbii fəlakətin episentri 10 km dərinlikdə yerləşib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.