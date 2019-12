Daşkəsəndə 44 yaşlı kişini tanışları küt alətlə döydü

Daşkəsən rayonunda yerli sakin küt alətlə döyülüb.

“Report”un məlumatına görə, hadisə rayonun Çovdar kəndində qeydə alınıb. Daşkəsən rayon sakini, 1975-ci il təvəllüdlü Xanoğlan Salmanov tanıdığı şəxslər tərəfindən döyülüb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan şəxs xəstəxanaya çatdırılıb.

Özünün bildirdiyinə görə, gecə vaxtı kənd ərazisində küçədə gedərkən itlər ona hücum çəkib. Bu zaman itlərdən qorumaq məqsədilə həmkəndlisinin həyətinə girib.

Amma evdə olan şəxslər onu oğru hesab etdikləri üçün döyərək xəsarət yetiriblər. Əraziyə polis əməkdaşları çağrılıb.

Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.