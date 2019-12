Dünyanın ilk kriptosmartfonu – Qiyməti $599 - FOTO

Bu gün blockchain smartfonları artıq qeyri-adi bir şey hesab edilmir. Dünyanın ən böyük mərkəzləşmiş kriptovalyuta şəbəkələrindən biri olan "Pundi X", həqiqətən, unikal bir cihaz yaratmağı bacardı. Əvvəllər "Xphone" kimi tanınan "BOB" dünyada ilk modul kriptosmartfon oldu. Cihazdakı ən diqqətəlayiq məqam isə onun qeyri-adi dizaynıdır.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, xarici olaraq BOB (Blok On Blok) işdəki fərqli keçid açarları və tutacaqları olan bir növ elmi və ya hərbi quğuya bənzəyir. İstəyinizdən asılı olaraq alıcı ehtiyat hissələrini istifadə edə və ya cihazın görünüşünü tənzimləmək üçün əlavə modullar ala bilərsiz.

"BOB" açıq mənbəli əməliyyat sistemi funksiyası altında çalışır. Cihaz blockchain-ə əsaslandığından, mesaj göndərmək, zəng etmək, interneti gəzmək və ya paylaşma faylları ilə əlaqəli bütün əməliyyatlar yüksək səviyyədə qorunma təmin edən mərkəzləşdirilmiş şəbəkədə aparılır. Bundan əlavə, smartfonu "Android 9 Pie" əməliyyat sisteminə də keçirmək mümkündür.

Texniki xüsusiyyətlər baxımından "BOB" adi smartfondur: 4,97 düymlük AMOLED ekranlı Full HD (16: 9) qətnamə, Snapdragon 660 prosessor, 6 GB operativ yaddaş, 128 QB genişləndirilə bilən yaddaş, 48 MP-lik əsas kamera, naqilsiz enerji yığma cihazı və NFC dəstəyi ilə 3300 mAs batareya.

Qeyd edək ki, bu yeniliyin qiyməti 599 dollardır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.