Hələbin atəşə tutulması zamanı 10 nəfər həlak olub

Suriyanın Hələb vilayətinin Tell Rifaat yaşayış məntəqəsinin atəşə tutulması nəticəsində 10 nəfər öldürülüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Suriyadakı müharibə edən tərəflərin Rusiya ilə uzlaşması Mərkəzinin rəhbəri, general-mayor Yuriy Borenkov söyləyib.

Y.Borenkov bildirib ki, Hələb vilayətinin Tel Rifaat şəhərinin ərazisindəki idman klubu terrorçular tərəfindən atəşə tutulub:

"Atışma nəticəsində 10 mülki şəxsin (bir kişi, bir qadın və səkkiz uşaq) həlak olub, daha 13 nəfərin yaralanıb, yeddi uşağın da olduğu, ikisinin vəziyyətinin ağırdır".

Milli.Az

