"Twitter" şirkəti altı ay müddətində aktiv olmayan hesabların silinməsi ilə bağlı qərarını təxirə salıb.

Şirkət sözügedən qərarı istifadəçilərin narazılığından sonra qəbul edib.

"Biz bu addımın ölmüş şəxslərin hesablarına təsir edəcəyinə dair sizin fikirlərinizi eşitdik. Bu, bizim tərəfimizdən səhv idi", - şirkətdən bildirilib.

Hazırda "Twitter" ölmüş şəxslərin hesablarının saxlanması üçün yeni üsulları nəzərdən keçirir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.