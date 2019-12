Görüntülər İranda qeydə alınıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə yetkin bir şəxs arxadan yaxınlaşaraq azyaşlını zibil qutusuna atır, daha sonra gülməyə başlayır. Sosial media istifadəçiləri videonu sərt reaksiya ilə qarşılayıblar.

Görüntülərin yayılmasından sonra hərəkətə keçən İran Elbrus bölgə polisi həmin şəxsin saxlanıldığını bildirib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

