“Instagram”da xidmətin keyfiyyətini artırmaq üçün sosial şəbəkədə qeydiyyatdan keçərkən istifadəçidən yaşını qeyd etmək tələb olunacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Instagram” sosial şəbəkəsinin yaydığı məlumatda deyilir.

Qeyd edilir ki, məlumat digər istifadəçilər üçün əlçatmaz olacaq.

Yeni tələb istifadəçiyə mesaj göndərə biləcəklərinin siyahısını idarə etmək üçün kömək etməyə də xidmət edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.