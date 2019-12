Azərbaycan Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti rəisinin müavini - Xüsusi Rabitə və informasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin rəisi, general-leytenant Mürsəl Vəliyevə ağır itki üz verib.

Publika.az xəbər verir ki, dövlət agentliyinin rəisinin qardaşı Cəfər Vəliyev vəfat edib.

XDMX rəhbərliyi və kollektiv general-leytenanta C.Vəliyevin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib.

Allah rəhmət eləsin.

