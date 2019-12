Nepalda Qadximai mələyinin festivalında 100 mindən artıq öküz, camış və digər ev heyvanı qurban kəsilib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, festival 5 ildə bir dəfə Bariyapura kəndində yerləşən Qadximai məbədində keçirilir.

Festival dünyada ən qanlı yığıncaq hesab olunur. Buraya 2 milyona yaxın insan toplaşır.

Təkcə 2009-cu ildə bayramda 500 minə yaxın camış kəsilib. Zoomüdafiəçilər festivalın qadaqan olunmasını tələb edirlər.

