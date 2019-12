Hərbi hissəyə SİLAHLI HÜCUM: Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları öldü

ABŞ-ın Havay ştatındakı Perl-Harbor limanında silahlı hücum baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.

Ölənlər Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları olub.

Təhlükəsizlik Qüvvələri dərhal hərəkətə keçib. Lakin cinayətkar özünü öldürüb.

Liman ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri və donanma qoşunlarının ortaq istifadəsindədir.

Qeyd edək ki, Perl-Harbor 7 dekabr 1941-ci ildə Yaponiya tərəfindən hücuma məruz qalmış, ABŞ-ın II Dünya Müharibəsinə girməsinə səbəb olmuşdu.

Hadisənin tarixi hücumun ildönümünə yaxın zamanda baş verməsi diqqət çəkir.

Zümrüd

