Bu gün saat 08:38-də Sumqayıtdan gəlməli olan Bakı-Sumqayıt qatarı ləğv olunub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, buna səbəb kontakt şəbəkədə qırılmanın olmasıdır.

Milli.Az

