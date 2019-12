Aparıcı və yazıçı Ece Vahapoğlu ana olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, iki gün öncə oğlu Efeni qucağına alıb. Bu haqda aparıcı özü sosial şəbəkədə yazıb. O övladı ilə ilə fotosunu da paylaşıb.

Qeyd edək ki, Vapaoğlu ötən ilin iyununda iş adamı Cihan Alpay ilə nikah masasına oturub.

Milli.Az

