Dünən tanınmış azərbaycanlı yazıçı, mərhum İsi Məlikzadənin hərbi qulluqçu nəvəsi Kapitan Məlikzadə Abbas Saleh oğlunun iş başında olarkən ürək çatışmazlığından vəfat etməsi barədə xəbər vermişdik.

Publika.az xəbər verir ki, bu gün isə İsi Məlikzadənin vəfatından 24 il keçir.

Yazıçının vaxtsız vəfat edən nəvəsinin fotosunu təqdim edirik.

Allah rəhmət eləsin!

