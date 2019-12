Kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar (güclü küləyin əsməsi nəticəsində) bu gün saat 03:25 radələrində Bakı-sərnişin Keşlə mənzilində kontakt şəbəkəsdə texniki nasazlıq yaranıb.

"Report" xəbər verir ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin yaydığı məlumata görə, hadisə nəticəsində saat 07:50-də Bakıdan, 08:40-da Sumqayıtdan yola düşməlu olan elektrik qatarları hərəkətdə olmayıb:

"Təcili bərpa işlərinə başlanılıb və texniki nasazlıq aradan qaldırılıb. Hazırda qatarlar cədvəl üzrə hərəkət edirlər".



