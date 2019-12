ABŞ və İsraildən İrana qarşı GÖZLƏNİLMƏZ HƏMLƏ: Yaxın Şərqdə...

ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri Mayk Pompeo ilə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda bir araya gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, tərəflər arasında İranın Yaxın Şərqdəki zərərli təsirləri müzakirə edilib.

Görüş barədə yazılı açıqlama verən ABŞ Dövlət Departamentinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Morqan Ortaqus görüş zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin əhəmiyyətinə toxunulduğunu qeyd edib: “Pompeo və Netanyahu İranın bölgədəki zərərli təsirlərinə dair genişmiqyaslı görüş gerçəkləşdirib. İsrailin təhlükəsizliyi və bölgədəki qonşu ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığın önəmi müzakirə olunub”.

Zümrüd

