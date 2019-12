Mavritaniya sahillərində göyərtəsində qeyri-leqal mühariclərin olduğu gəminn batması nəticəsində 57 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Mavritaniya hökumət yayıb.

Gəmi İspaniyaya gedirmiş. Hadisə Mavritaniyanın şimalında yerləşən Nouadhibou şəhəri sahlindən 25 km aralıda baş verib. Göyərtədəki şəxslərdən 57-ü ölüb, 74-ü isə sağ xilas edilib. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.