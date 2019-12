DİQQƏT! Bu avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir

Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) 46 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemini dəyişdirir.

Bu barədə Metbuat.az-a BNA-dan bildirilib.

Məlumata görə, vətəndaşların çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, bu marşrut xətti üzrə avtobuslar General Əliağa Şıxlınski və Səmədbəy Mehmandarov küçələrinin kəşisməsinədək hərəkət edəcək. Avtobusların qeyd edilən ərazidə rahat və təhlükəsiz manevr etməsi məqsədi ilə kəsişmədə dairə təşkil edilib.

"Günəşli qəsəbəsi, Əliağa Şıxlınski küçəsində, xüsusilə Gəncə prospektində yaşayan sakinlər tərəfindən qeyd edilən əraziyə müntəzəm marşrutun təşkil edilməsi ilə bağlı BNA-nın 141 Çağrı Mərkəzinə çoxsaylı vətəndaş müraciətləri daxil olmaqda idi. Dəyişiklik dekabrın 7-dən tətbiq ediləcək", - deyə qurum bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.