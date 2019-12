Son günlərdə, sosial şəbəkələrdə anonim şəxsə ünvanlandığı sərt ismarışları ilə diqqət çəkən Vüsalə Əlizadə kişilərə irad bildirib.

Publika.az xəbər verir ki, tanınmış aparıcı qadını incidən kişiləri şərəfsiz adlandırıb: “Əslində bütün qadınlar mələkdir, qarşısına çıxan kişi bilməlidir ki, şərəfsizlik edib qadının qanadını qırarsa, o da süpürgəyə minər!”

Tanınmış aparıcı bu sözləri ilə qadının onun qəlbini qıran kişilərdən uzaq gəzdiyini demək istəyib.

