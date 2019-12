Doğulduqdan sonra atılan Abbasova Gülnaz adlı xanım qohumlarını axtarır.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, qeyri-rəsmi nikahdan doğulan qadın Maştağadakı 7 saylı Doğum Evində dünyaya gəlib.

Doğulduqdan sonra ondan imtina edilib və elə oradan da uşaq evinə verilib.

68 yaşlı Gülnaz xanım axtarışa "Səni axtarıram" proqramında çıxıb. Xoşqədəm Hidayətqızı onun məşhur bir aktrisanın qızı olduğunu desə də, həmin məşhurun adını açıqlamayıb.

