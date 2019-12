İranın yol və şəhərsalma nazirinin müavini Bakıya gəlir

Bakı. Elnur Bağışov - Trend:

İranın yol və şəhərsalma nazirinin müavini və dəmir yolu şirkətinin icra direktoru Səid Rəsuli bu gün Bakıya gələcək.

Bu barədə Trend-ə İranın Azərbaycandakı Səfirliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, İranlı rəsmi 6 nəfərlik heyətə başçılıq edəcək.

Səfər çərçivəsində Azərbaycan və İran dəmiryol və nəqliyyat rəsmiləri ilə danışıqlar aparılacaq.

2 günlük səfər çərçivəsində Azərbaycan və İranın dəmir yolu və nəqliyyat sahəsində birgə əməkdaşlıq layihələri araşdırılacaq.

