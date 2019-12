Azərbaycan Rusiyaya turist səfərlərinə görə TOP-5-də yer alıb

Rusiyanın "TurStat" analitik agentliyi 2019-cu ilin ilk 9 ayının nəticələri əsasında Rusiyaya gələn turistlərin ölkə mənsubiyyətləri üzrə reytinqini tərtib edib.

"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan göstərilən dövrdə Rusiyaya 684 min turist səfəri ilə reytinqdə 4-cü yeri tutub.

Səfərlərin sayında artım qeydə alınıb. Artım ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3% və ya 19 min nəfər təşkil edib.

Hesabat dövründə Rusiyaya gedən xarici vətəndaşların ümumi sayı 19 milyon 64 min təşkil edib ki, bu da keçən illə müqayisədə cüzi azalma deməkdir: 2018-ci ilin ilk 9 ayında Rusiyaya 19 milyon 245 min nəfər səfər etmişdi.

Reytinqdə 1-ci yeri 5 milyon 944 min səyahətlə (ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,7% və ya 429 min səfər azdır) Ukrayna tutub. TOP-5-də həmçinin Qazaxıstan (2 milyondan çox səfər), Çin (1,594 milyon səfər) və Finlandiya (681 min səfər) qərarlaşıb.



