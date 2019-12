İngiltərə Premyer Liqasında 15-ci turun oyunları davam edir.



Milli.Az xəbər verir ki, "Mançester Yunayted" "Ol Trafford"da "Tottenhem"i qəbul edib.

Oyun meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:1. Bu, London klubunun baş məşqçisi Joze Mourinyonun sabiq komandasına qarşı ilk oyunu olub.

"Mançester Yunayted" - "Tottenhem" - 2:1

Qollar: Reşford, 6 (1:0), Alli, 39 (1:1), Reşford, 49-pen. (2:1)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.