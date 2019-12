Daşkəsən rayonunda döyülmə hadisəsi qeydə alınıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Çovdar kəndində baş verib.



1975-ci il təvəllüdlü Xanoğlan Salmanov döyülərək müxtəlif bədən xəsarətləri alıb.



Zərər çəkmişin sözlərinə görə, kəndin ərazisində küçə itləri ona hücüm ediblər və o qorxusundan bir evin həyətinə girib. Ev sahibi isə "dəvətsiz qonağı" oğru hesab edərək onu döyüb.



Fakt polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılır.

Milli.Az

