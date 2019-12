Fransa 1-ci Liqasında 16-ci turun oyunları keçirlir.

Milli.Az xəər verir ki, lider PSJ doğma meydanda "Nant"ı qəbul edib. Qarşılaşma parislilərin 2:0 hesablı qələbəsiylə yekunlaşıb.

Xallarını 36-ya yüksəldən PSJ liderliyini davam etdirir. "Nant" isə 23 xalla 16-cı pillədədir.

PSJ - "Nant" 2:0

Qollar: Kilian Mbappe, 52, Neymar, 85 (pen)

Milli.Az

