Polşa hökumətinin II Dünya Müharibəsindən əvvəl faşistlərin əlinə keçməməsi üçün İngiltərəyə apardığı 100 ton qızılı son aylarda təşkil edilən gizli bir əməliyyatla yenidən Varşavaya gətirilib.

Metbuat.az bu barədə "Report"a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, nəqliyyat təyyarələri ilə daşınması təşkil edilən 8 min qızıl külçələrin dəyəri, təxminən, 4 milyard funt sterlinq olub.

Polşa höküməti geri qaytarılan qızıl külçələrin hazırda Polşa Mərkəzi Bankında saxlandığını açıqlayıb.

