Müğənni Niyam Salamiyə ağır itki üz verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onun anası dünyasını dəyişib.

Hadisə bu gün səhər saatlarında baş verib.

Milli.Az

