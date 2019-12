Qadın metroda iki kişiyə təcavüz etdi - Kuryoz olay - VİDEO - FOTO

Metroda əxlaqsızlıq edib, söyüş söyən 24 yaşlı qadın polis tərəfindən saxlanılıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, London şəhərindən Esseks qraflığına yola düşən sərnişin qatarında maraqlı anlar yaşanıb.

24 yaşlı adı açıqlanmayan qadın iki kişi sərnişinə qarşı əxlaqsızlıq edib, onların intim yerlərinə toxunub və narahatlıq verib.

Yüksək səslə söyüş söyən qadın başqalarını da narahat edib. Digər sərnişinlər həmin anları mobil telefonla kameraya çəkiblər.

Milli.Az görüntüləri təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

