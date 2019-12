İngiltərə Premyer Liqasında 15-ci turun oyunları davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Çelsi" öz evində "Aston Villa"nı qəbul edib. Qarşılaşma "zadəganlar"ın 2:1 hesablı qələbəsiylə başa çatıb.

"Çelsi" 29 xalla 4-cü, "Aston Villa" isə 15 xalla 15-ci yerdədir.

"Çelsi" - "Aston Villa" 2:1

Qollar: Temmi Abraham, 23, Meyson Mount, 48 - Trezege, 41

Milli.Az

