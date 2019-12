İranın yol və şəhərsalma nazirinin müavini Bakıya gəlir

İranın yol və şəhərsalma nazirinin müavini və dəmir yolu şirkətinin icra direktoru Səid Rəsuli bu gün Bakıya gələcək.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə İranın Azərbaycandakı Səfirliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, İranlı rəsmi 6 nəfərlik heyətə başçılıq edəcək.

Səfər çərçivəsində Azərbaycan və İran dəmiryol və nəqliyyat rəsmiləri ilə danışıqlar aparılacaq.

2 günlük səfər çərçivəsində Azərbaycan və İranın dəmir yolu və nəqliyyat sahəsində birgə əməkdaşlıq layihələri araşdırılacaq.

Milli.Az

