Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində oyunlar keçiriləcək.



Milli.Az sizi canlı yayımlanacaq matçların siyahısı ilə tanış edir:

İngiltərə Premyer Liqası

23:30 "Şeffild Yunayted" - "Nyukasl" - TRT Spor

00:00 "Arsenal" - Brayto"n - İdman TV, S Sport

Türkiyə kuboku

14:00 "Kırklarelispor" - "Qaziantepspor" - A Spor

15:30 "Kayserispor" - "Manisa BBSK" - A Spor

17:30 "Altınordu" - "Denizlispor" - A Spor

19:30 "Rizespor" - "Samsunspor" - A Spor

21:45 "Beşiktaş" - "24 Erzincanspor" - A Spor

Milli.Az

