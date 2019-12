Gürcüstanın Zuqdidi şəhərində külli miqdarda narkotik vasitələrin saxlanılmasında şübhəli bilinən rahib saxlanılıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Rahiblə bərabər digər bir şəxs də saxlanılıb.

Faktla bağlı narkotik vasitələrin qanunsuz əldə olunması və saxlanılması maddəsi üzrə istintaq aparılır.

Saxlanılan rahib günahını etiraf edib. Yayılan məlumatlara əsasən, din xadimindən 40 ədəd metadon həbi götürülüb.



