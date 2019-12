Tarkan əmisi oğlunun yasına getməyib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, meqa ulduzun 2 ildir xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparan əmisi oğlu Taner Tevetoğlu dünən vəfat edib.

Müğənni 31 yaşlı əmisi oğlunun yas mərasimində iştirak etməyib.

