Cütlük ikinci dəfə eyni yerdə sevişərkən tutuldu - Metroda biabırçılıq - FOTO

Ötən gün cütlüyün metroda cinsi əlaqədə olduqdan sonra hadisə yerindən qaçması barədə məlumat vermişdik.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla bildirir ki, onlar ikinci dəfə cinsi əlaqədə olmaq üçün həmin yerə gələndə polis tərəfindən yaxalanıblar.

Səhər saatlarında platformada cinsi əlaqədə olan cütlüyün kimliyi müəyyənləşib.

Olay Nyu-Yorkun Manhetten səmtindəki "Bowling Green" stansiyasında baş verib. Onların ikinci dəfə cinsi əlaqədə olduğu anları digər sərnişinlər mobil telefonla kameraya çəkiblər.

Milli.Az seçilən kadrları təqdim edir:

İsmayıl

