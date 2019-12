Bakıda şirkətdən külli miqdarda pul oğurlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən arxitektur şirkətində qeydə alınıb.

Bakı şəhər sakini Saməddin Heydərov hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edərək çalışdığı şirkətdəki seyfdən 40 min manat pulun naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib.

Faktla bağlı Xətai rayon Polis İdarəsində araşdırmalara başlanıb.

