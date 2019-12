“Biz heç vaxt başqa bir dövlətin, hətta qardaş Rusiyanın tərkibinə daxil olmağa hazırlaşmamışıq və hazırlaşmırıq”.

“Report” “BelTA”ya istinadən xəbər verir ki, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko dekabrın 5-də ölkə parlamentinə müraciətində bildirib.

Onun sözlərinə görə, Belarus hakimiyyəti ölkənin müstəqilliyi və suverenliyini təhvil verməyə hazırlaşmır.



