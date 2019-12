ABŞ prezidenti Donald Tramp NATO-nun 70-ci Liderlər Zirvəsindəki mətbuat konfransını ləğv edib.

Publika.az xəbər verir ki, ABŞ lideri Kanada, Fransa və Böyük Britaniya liderlərinin onun haqqında lağlağı danışmasından inciyib və buna görə jurnalistlərlə görüşdən imtina edib.

Qeyd edək ki, sözügedən liderlər Trampın mətbuat konfranslarında uzun-uzadı danışmasını ələ salıb.

